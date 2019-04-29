"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" iş birliği protokolü imza töreni

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve 2019 yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi ile bazı üniversiteler ve STK'lar arasında "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül 2018 tarihinde ilan ettiği "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinliklerinin koordinasyonu için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokolleri imzalanıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak belirlenen 2019 yılında yapılacak etkinliklerde, İslam bilim tarihine ve medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ile çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması planlanıyor.

İstanbul Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde yapılan protokol imza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurahman Kaan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya ile "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, konuşmasına geçen yıl ebediyete irtihal eden merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'ın kıymetli hatırasına saygıyla başlamak istediğini belirterek, "Bizler Anadolu toprakları üzerinde büyük bir mirasla yaşıyoruz. Bu mirasın izleri, hayatımızın her alanına tezahür ediyor. Bu toprakların yetiştirdiği fikir ve bilim insanlarımızı, bilginlerimizi yeni nesillere tanıtabildiğimiz takdirde, bu mirasa hakkıyla sahip çıktık diyebiliyoruz. Bunu bir görev ve sorumluluk olarak üzerimizde taşımak zorundayız." dedi.

İslam bilim tarihine ve akademi dünyasına yaptığı katkıları, ülke sınırlarını aşarak tüm dünyada kabul görmüş olan merhum Fuat Sezgin ve eserlerini sadece ülke sınırları içinde kalmadan ulaştıkları her noktada gelecek nesillere tanıtabilmenin de bu sorumluluklarından biri olduğunu dile getiren Kaan, imzalayacakları protokolle ilk adımı atacakları bu iş birliği çerçevesinde, MÜSİAD olarak bu sorumluluğun bir kısmını diğer paydaşlarla üstlendiklerini söyledi.

MÜSİAD olarak, her zaman ülkeye, millete ve içinde yaşadıkları dünyaya karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini aktaran Kaan, ''Bütün adımlarımızı bu sorumluluğumuzun bilinciyle atıyoruz.Bizler, Türkiye'de 87, yurt dışında 94 ülkede 224 irtibat noktasıyla faaliyet gösteren ve dünyanın hemen hemen her noktasında insanlara temas eden bir yapıyız. Bu gücümüzü bu kez, İslam bilim tarihi ve akademi dünyamıza büyük emekler veren değerli hocamızın bizlere bıraktığı eserleri tanıtabilmek amacıyla değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kaan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile imzalayacakları protokolün, Türkiye ve bilim dünyası için hayırlar getirmesini dileyerek, "Bu vesileyle, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilen 2019’un, bilim dünyamızın gelişimi ve yeni değerler yetiştirebilmemiz noktasında bir atılım yılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





- "301 kuruluşla protokol imzaladık"

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan da bugün 7 üniversite ile arasında MÜSİAD'ın bulunduğu 3 STK arasında iş birliği protokolü imzalanacağını belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 301 kuruluşla protokol imzaladık. Bu kuruluşlarımızın yapacakları etkinlikler 750'yi geçti şu an. Sadece ülke içinde değil 300 milyon gönül coğrafyamızda etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Aslan, bu kapsamda en önemli etkinliklerden birinin 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek "1. Uluslararası Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" olacağını belirterek, buraya dünyanın dört bir yanından İslam bilim tarihi uzmanlarının katılacağını söyledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya da Sezgin'in çalışmalarının dünyanın hemen hemen her yerinde tanıtımının yapıldığını belirtti.

Çetinkaya, Merhum Sezgin'in bilimin Batı'ya Müslümanlıktan geldiğini ispat ettiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız 2019'u Fuat Sezgin Yılı ilan etmişti. Bunun açılışı da 23 Mayıs'ta külliyede yapılacak. Onun hazırlıklarına da başladık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.



