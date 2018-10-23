THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Pansiyon ücretleri ne kadar 2019 pansiyon ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

MEB bünyesinde faaliyet gösteren okulların yurt ve pansiyonlarında kalan öğrencileri yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. MEB Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile yurt ve pansiyon 2019 ücretlerini açıkladı. Peki MEB 2019 pansiyon ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

23 Ekim 2018 Salı 08:40
Pansiyon ücretleri ne kadar 2019 pansiyon ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

MEB bünyesinde faaliyet gösteren okulların yurt ve pansiyonlarında kalan öğrencileri yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. MEB Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile yurt ve pansiyon 2019 ücretlerini açıkladı. Peki MEB 2019 pansiyon ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 16,2 artış olacak. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okullarında yüzde 16,2 artışla 3 bin 370 liraya yükselecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 16,3 artacak ve 3 bin 780 lira olacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:40
  1. Pansiyon ücretleri ne kadar 2019
  2. yurt pansiyon ücretleri
  3. meb pansiyon fiyatları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde de lider! Eğitimde Turkcell farkı
    1. Kurumsal sosyal sorumluluk..
    2. İflah olmaz şoför! 5 kez ceza yedi..
    3. İstanbul’da metro hatları ne zaman..
    4. Fatih Terim'den itiraf! "Aramızda..
    5. TUSAŞ’tan “Atak”lı Afrika açılımı
    6. Türkiye Finans’tan “Dert Çözen..
    7. Dolar güne yükselişle başladı
    8. Derecelendirmede milli adım atılıyor!..
    9. Binbaşı FETÖ operasyonunda gözaltına..
    10. Adana'da üç çocuğunu öldürdü! İfadesi..
    11. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne..
    12. Türkiye SIAL Paris’te 109 ülke içinde..
    13. Adana'da polise yakalanmamak için..
    14. CHP-HDP anlaşması ifşa oldu!
    15. CHP istedi, AYM iptal etti!
    16. Açılış için geri sayım sürüyor: Son 6..
    17. Fenerliler merak ediyordu durumu belli..
    18. İtalyanlar Yusuf için birbirine girdi
    19. Mathieu Valbuena'nın neden..
    20. Bomba patlıyor! Galatasaray, Cesc..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?