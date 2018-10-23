Pansiyon ücretleri ne kadar 2019 pansiyon ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

MEB bünyesinde faaliyet gösteren okulların yurt ve pansiyonlarında kalan öğrencileri yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. MEB Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile yurt ve pansiyon 2019 ücretlerini açıkladı. Peki MEB 2019 pansiyon ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 16,2 artış olacak. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okullarında yüzde 16,2 artışla 3 bin 370 liraya yükselecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 16,3 artacak ve 3 bin 780 lira olacak.