YKS tercih süreci sona erdi. Adaylar şimdi merakla YKS 2019 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercihlerini ÖSYM'ye ileten adaylar ÖSYM tarafından gelecek haberi bekliyor. 2019 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Tercihlerin açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtlarını yapacak. Peki 2019 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

2019 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

Geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınana tercihlerin sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirmeler ne zaman?

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.