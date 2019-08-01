Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarıyla beraber hayatlarında yeni bir sayfa açacak. ÖSYM YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından istedikleri üniversiteye yerleşenler kayıtlarını yaptıracak, yerleşemeyen adaylara ise ya ek yerleştirme bekleyecek ya da bir yıl daha hazırlanacak. Peki merakla beklenen 2019 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite öğrencisi olabilmek için tercih işlemlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapan adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihlere ilişkin detayları öğrenebilecek.

Yerleşemeyen adaylar ne yapacak?

İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar içinse ek tercih süreci başlamış olacak. Öte yandan üniversite kayıtları sonrasında boş kalan kontenjanlar da yine ek tercih süreci içerisinde yerini alacak. İşte üniversite kayıtları ve YKS tercih sonuçları ile ilgili bazı detaylar...

ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınana tercihlerin sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.