2019 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli yeni yıl ocak zammı son dakika

2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? Asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin 2019 Ocak zammı bekleyişi sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşmeye başlandı. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki 2019 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarında son durum ne?

Emekli maaş zammını belirleyecek olan enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre aylık 0.40 azaldı. Beklendi ise, TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. TÜİK, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu veriyle 2018 yılı enflasyonu yüzde 0,40 olurken, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri için yüzde 3,5'luk zamma ilave olarak 6,77 enflasyon zammı alacak.

En düşük memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zam farkı ne zaman ödenecek? Ramazan ve Kurban Bayramında aldıkları 2 bin TL ikramiye ile yüzleri gülen emekliler şimdi de yeni yılda yapılacak zamı bekliyor. 2019 asgari ücret zam oranı da açıklanmasıyla birlikte şimdi de memur emeklisi, işçi emeklisi, Bağ-Kur emeklisi ile 3 milyondan fazla görevdeki memur, 2019’un başında alacağı zammı merak ediyor. Yeni yıl zammı ve bu zammın maaşlara yansıması 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Emeklilerin Ocak zammı yüzde 10'u aşacak. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.65, memur emeklilerininki ise yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek.

"Emekli maaşları iyileştirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaflar başta olmak üzere, tüm kesimlerin yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi dört gözle beklediğini kaydetti. Tüm emekli maaşlarının, asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Emekli maaşları ne kadar artırılırsa piyasalar o derecede canlanır. Piyasaların canlanmasıyla da devletin vergi gelirlerinde artış meydana gelir. Yani emekliye verilen maaşla, devlet zarar etmez." ifadesini kullandı.

Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak:

1.500 TL olan maaşı 1.659,60 liraya,

2.000 TL olan maaşı 2.212,80 liraya,

3.000 TL olan maaşı 3.319,20 liraya,

3.500 TL olan maaşı 3.872,40 liraya,

4.000 TL olan maaşı 4.425,60 liraya,

4.500 TL olan maaşı da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.

2018 emekli maaşları

Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL

Öğretmenlere 3600 ek gösterge son dakika artışı ne zaman?

2019 asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu!

2019 asgari ücret net 2.020 TL oldu. 2019 Asgari geçim indirimi AGİ bekar için AGİ 191 lira olarak belirlendi.

İşte AGİ son dakika fiyatı

Bekar çalışan

AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL