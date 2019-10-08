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2019 Nobel Fizik Ödülü sahipleri: James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl "Dünya'nın kainattaki yerinin anlaşılmasına sundukları katkılardan dolayı" üç bilim insanına verildi.

08 Ekim 2019 Salı 14:40
2019 Nobel Fizik Ödülü sahipleri: James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl evrenin gelişiminin ve "Dünya'nın kainattaki yerinin" anlaşılmasına sundukları katkılardan dolayı üç bilim insanına verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Fizik Ödülü'nün "fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri" için Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James Peebles'a, "güneş türünde bir yıldızın yörüngesinde dönen öte gezegen keşiflerinden" ötürü de İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ve İsviçreli gök bilimci Didier Queloz'a verildiği belirtildi.

Nobel Fizik Ödülü'nün karşılığı olan 918 bin doların yarısını Peebles'ın, diğer yarısını da Mayor ve Queloz'un alacağı ifade edildi.

Peebles, Mayor ve Queloz'un ödülü 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle teslim alacağı ifade edildi.

Nobel Fizik Ödülü 1901'den bu yana her yıl veriliyor

Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor.

ABD'li fizikçi ve elektrik mühendisi John Bardeen, 1956 ve 1972 yıllarında iki kez Nobel Fizik Ödülü'nü alan tek bilim insanı olarak tarihe geçti.

Nobel Fizik Ödülü'nü bugüne kadar 3 kadın kazandı. 1903'te Polonya asıllı Fransız kimyager ve fizikçi Marie Curie, 1963'te Alman asıllı ABD'li fizikçi Maria Goeppert-Mayer, 2018'de ise Kanadalı fizikçi Dana Strickland ödülün sahibi oldu.

Nobel Fizik Ödülü'nü alan en genç bilim adamı Lawrence Bragg, babası William Bragg ile 1915'te ödüle layık görüldü. Lawrence, ödülü aldığında 25 yaşındaydı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:40
  1. Nobel Fizik Ödülü
  2. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi
  3. 2019 Nobel Fizik Ödülü
  4. James Peebles
  5. Michel Mayor
  6. Didier Queloz
  7. Nobel Fizik Ödülü kazananları 2019

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