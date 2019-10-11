0553 313 94 23

2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

2019 Nobel Barış Ödülü kazananı belli oldu. Bu yılın ödülünü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali aldı.

11 Ekim 2019 Cuma 14:15
2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

Nobel Barış Ödülü, bu yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi. 

Verilme gerekçesi açıklandı

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Abiy Ahmet Ali'nin, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yakın iş birliği içinde Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden açmazı sona erdirmek için bir barış anlaşmasının ilkelerini hızlı biçimde şekillendirdiği, kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliğine ve barışa ulaşılmasındaki çabaları dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi. 

Açıklamada, Ali'nin çabalarının teşvik edilmesi gerektiğine inanıldığı, ödülün barış ve uzlaşı konusundaki önemli çalışmasında Etiyopya Başbakanını güçlendirmesinin ümit edildiği ifade edildi.

Ali'nin Etiyopya'da da birçok vatandaşa daha parlak bir gelecek ve iyi bir hayat ümidi veren önemli reformlara imza attığı aktarılan açıklamada, başbakan olarak uzlaşıya, dayanışmaya ve sosyal adalete ön ayak olmaya çabaladığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:15
  1. Nobel Barış Ödülü
  2. 2019 Nobel Barış Ödülü
  3. Norveç Nobel Komitesi
  4. 2019 Nobel Barış Ödülünü kim aldı

YORUM YAZ

  • misafirmisafir13 dk önce
    Teröristlere destek veren bir ülke nsanının vereceği her türlü kararın şüpheli olacağı kesindir.
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu14 dk önce
    yanlış yapmışlar katil siyonist devletin başkanı Natanyuya vermelilerdi ondan daha barışçı(!) insanimi var bu dünyada

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Onay verildi! Mesut Özil adım adım Süper Lig'e
  1. Onay verildi! Mesut Özil adım adım..
  2. Berat Albayrak'tan kritik açıklama
  3. Saddam’ın kızından Irak'ın işgali..
  4. Antalya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
  5. Siirt'te Kuran kursu binasında..
  6. Şehit askerle ilgili kahreden detay..
  7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:..
  8. Abiy Ahmet Ali kimdir? Nobel Barış..
  9. Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler..
  10. Bir ülke daha açıkladı! 'Rusya ile..
  11. 2019 Nobel Barış Ödülünün kazananı..
  12. AB yine haddini aştı! Erdoğan'ın..
  13. Moody's'den Türkiye ekonomisi açıklaması
  14. "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili..
  15. 'YPG/PKK her alanda bizlere zulmetti'
  16. Mustafa Cengiz isyan etti
  17. Ali Koç'tan milli itiraf: Bu bir..
  18. Esed rejimi, YPG/PKK'nın iş birliği..
  19. BBC yine iş başında! Harekatla ilgili..
  20. Teröristler gazetecilere saldırdı!..
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!