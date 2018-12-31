0553 313 94 23

2019 MTV zammı nasıl hesaplanır? Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? son dakika MTV zammı hesaplama

Yeni yılda motorlu taşıt vergi oranı yeniden belirlendi! 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli olmasının ardından vatandaşlar araçlarına ne kadar vergi ödeyeceğini merak ediyor. Peki hangi araca ne kadar vergi ödenecek?

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:32
2019 MTV zammı nasıl hesaplanır? Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? son dakika MTV zammı hesaplama

Yeni yılda motorlu taşıt vergi oranı yeniden belirlendi! 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli olmasının ardından vatandaşlar araçlarına ne kadar vergi ödeyeceğini merak ediyor. Peki hangi araca ne kadar vergi ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni oranlarında indirime gidildi. Buna göre, daha önce yüzde 23.73 olarak belirlenen MTV'nin yeniden değerleme oranı, yüzde 15.9'a geriledi. Yapılan düzenleme ile en ucuz MTV 90 TL olurken, en pahalı MTV'nin ise 41 bin lirayı aştığı görülüyor. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan son MTV tarifesine göre, tescil tarihi 2018 öncesi olan araçlar için çıkan tablo ise şöyle;

Otomobil sahipleri için 2019 MTV tescil tarihi 2018 öncesi olanlar

Motor silindir hacmi: 1300cc altı
1-3 yaş: 861 TL

Motor silindir hacmi: 1300cc altı
4-6 yaş: 600 TL

Motor silindir hacmi: 1300cc altı
7-11 yaş: 336 TL

Motor silindir hacmi: 1300cc altı
12-15 yaş: 255 TL

Motor silindir hacmi: 1300cc altı
16 yaş ve altı: 90 TL

Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
1-3 yaş: 1500 TL

Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
4-6 yaş: 1124 TL

Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
7-11 yaş: 653 TL

Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
12-15 yaş: 461 TL

Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
16 yaş ve altı: 177 TL

Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
1-3 yaş: 3011 TL

Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
1-3 yaş: 2647 TL

Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
4-6 yaş: 2069 TL

Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
7-11 yaş: 1218 TL

Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
12-15 yaş: 743 TL

Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
16 yaş ve altı: 289 TL

Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
1-3 yaş: 3885 TL

Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
4-6 yaş: 2992 TL

Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
7-11 yaş: 1888 TL

Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
12-15 yaş: 1724 TL

Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
16 yaş ve altı: 444 TL

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:32
  1. MTV zammı
  2. 2019 mtv zammı
  3. 2019 motorlu taşıtlar vergisi
  4. motorlu taşıt
  5. 2019 vergi
  6. mtv 2019
  7. otomobil vergisi 2019
  8. otomobil vergisi
  9. gündem
  10. 2019
  11. yeni yılda zam olacak mı
  12. motor silindir hacmi
  13. motor hacmi
  14. istanbul
  15. ankara
  16. konya
  17. izmir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'daki FETÖ/PDY davası
    1. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    2. Kamyon devrildi, karayolunda ulaşım..
    3. AK PartiDüzceBelediye Başkan adayı..
    4. Bebeğinizin gözlerine iyi bakın
    5. İzmir adaylığından çekilen CHP'li..
    6. New York borsası yükselişle açıldı
    7. Çocuklarınıza dinini öğretin
    8. Ilgaz Dağı'na yılbaşı ilgisi
    9. İç borçlanma stratejisi (1)
    10. WhatsApp o telefondan desteğini çekiyor
    11. Sakarya'da kültür-sanat
    12. Çorum'da yolcu otobüslerine kış..
    13. 2019 MTV zammı nasıl hesaplanır?
    14. Herkesin kendine özel bir beslenme..
    15. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    16. Çocukları ateşe atmayın
    17. Gül'den Pakistan'a teşekkür telefonu
    18. Çevreyi kirletenlerin alacağı cezalar..
    19. Konfor artıyor tehlike büyüyor
    20. Pitbull saldırısına uğrayan 13..
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!