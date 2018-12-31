2019 MTV zammı nasıl hesaplanır? Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? son dakika MTV zammı hesaplama
Yeni yılda motorlu taşıt vergi oranı yeniden belirlendi! 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli olmasının ardından vatandaşlar araçlarına ne kadar vergi ödeyeceğini merak ediyor. Peki hangi araca ne kadar vergi ödenecek?31 Aralık 2018 Pazartesi 17:32
Yeni yılda motorlu taşıt vergi oranı yeniden belirlendi! 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli olmasının ardından vatandaşlar araçlarına ne kadar vergi ödeyeceğini merak ediyor. Peki hangi araca ne kadar vergi ödenecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni oranlarında indirime gidildi. Buna göre, daha önce yüzde 23.73 olarak belirlenen MTV'nin yeniden değerleme oranı, yüzde 15.9'a geriledi. Yapılan düzenleme ile en ucuz MTV 90 TL olurken, en pahalı MTV'nin ise 41 bin lirayı aştığı görülüyor. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan son MTV tarifesine göre, tescil tarihi 2018 öncesi olan araçlar için çıkan tablo ise şöyle;
Otomobil sahipleri için 2019 MTV tescil tarihi 2018 öncesi olanlar
Motor silindir hacmi: 1300cc altı
1-3 yaş: 861 TL
Motor silindir hacmi: 1300cc altı
4-6 yaş: 600 TL
Motor silindir hacmi: 1300cc altı
7-11 yaş: 336 TL
Motor silindir hacmi: 1300cc altı
12-15 yaş: 255 TL
Motor silindir hacmi: 1300cc altı
16 yaş ve altı: 90 TL
Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
1-3 yaş: 1500 TL
Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
4-6 yaş: 1124 TL
Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
7-11 yaş: 653 TL
Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
12-15 yaş: 461 TL
Motor silindir hacmi: 1301-1600 cc
16 yaş ve altı: 177 TL
Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
1-3 yaş: 3011 TL
Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
1-3 yaş: 2647 TL
Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
4-6 yaş: 2069 TL
Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
7-11 yaş: 1218 TL
Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
12-15 yaş: 743 TL
Motor silindir hacmi: 1601-1800 cc
16 yaş ve altı: 289 TL
Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
1-3 yaş: 3885 TL
Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
4-6 yaş: 2992 TL
Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
7-11 yaş: 1888 TL
Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
12-15 yaş: 1724 TL
Motor silindir hacmi: 1801-2000 cc
16 yaş ve altı: 444 TL
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