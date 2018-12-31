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2019 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? MTV yeniden değerleme oranı ne kadar 2019

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı onayladı! Resmi gazetede resmen açıklandı! Yeni yılda motorlu taşıt vergi oranı yeniden belirlendi! 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde kaç olacak?

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:13
2019 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? MTV yeniden değerleme oranı ne kadar 2019

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı onayladı! Resmi gazetede resmen açıklandı! Yeni yılda motorlu taşıt vergi oranı yeniden belirlendi! 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde kaç olacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.

Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

Motorlu taşıtınıza ait vergi borçlarınızı https://ivd.gib.gov.tr/ ve www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:13
  1. mtv
  2. Motorlu Taşıtlar Vergisi
  3. 2019
  4. 2019 motorlu taşıtlar vergisi
  5. 2019 mtv
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