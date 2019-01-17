2019 MSÜ başvuruları başladı mı? | 2019 MSÜ sınav kılavuzu

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) girişte uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) başvurularına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki 2019 MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ sınav kılavuzu yayınlandı mı?

2019 MSÜ başvuruları başladı mı?

MSÜ bünyesinde eğitim aldıktan sonra TSK'da çalışma hayali kuran vatandaşların beklediği MSÜ başvurularının bugün başlayacağı açıklanmıştı. Ancak henüz ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve Twitter adresinden bu kapsamda bir açıklama yapılmadı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

ÖSYM'nin 2019 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2019 MSÜ başvurularının bugün başlaması planlanıyordu. Ancak ÖSYM tarafından söz konusu sınavın başvurularına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan sınava başvurularda yardım alınacak kılavuz da adayların erişimine açılmadı. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden yer vereceğiz.

2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.