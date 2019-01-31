Memur maaşları ne zaman yatar 2019 Memur maaşları hangi gün saat kaçta yatırılıyor

Memur maaşlarına yapılan 2019 Ocak zammı milyonlarca emekliyi sevindirdi. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19, memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı aldı. Peki memur maaşları ayın kaçında saat kaçta hesaba geçiyor? Son dakika memur maaşları haberleri…

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

Emekli maaş zammına ilaveten memurlar için bu dönemde enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun Temmuz'da alınan yüzde 3.5'lik zammı aşması gerekiyordu. 5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı ise yüzde 11.14'e ulaşmış oldu. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte bu rakam kesinleşecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa zam enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14 olacak.

Memur maaşları ne zaman hangi gün bankaya yatıyor?

Devlet bünyesinde çalışan tüm memurların maaşları aynı gün hesaplara yatırılır. Memur maaşları her ayın 15'i kişilerin banka hesaplarına yatırılmış olur. Eğer ayın 15’i hafta sonuna denk geliyorsa, bankalarla olan anlaşma sonucu yine de gününde yatacaktır. Sadece özel durumlarda gününde yatmayabilir. Özel durumlara örnek vermek gerekirse; Ramazan ve Kurban Bayramı’dır. Maaşların bayrama denk gelmesi halinde memurların olası mağduriyetlerini önlemek adına maaşlar ayın 15’inden önce hesaplara yatırılabilir. Burada amaç, memurların Ramazan ve Kurban gibi dini bayramlar öncesinde ihtiyaçlarını gidermelerine vesile olmaktır.

Memur maaşları saat kaçta bankaya yatar?

Memur maaşları her ayın 15'i olduğunda ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Yine de maaşların yatırılması hususuyla alakalı kesin bir saatten bahsetmek mümkün olmasa da genel olarak maaşların ayın 14’ünü 15’ine bağlayan gece yarısından sonra yatırıldığı görülür. Çoğunlukla saat 00:00 ila 02:00 arasında yatırılan maaşlar önceden yalnızca kamu bankalarına yatırılıyordu. Günümüzde maaş hesabı özel bir bankalardan da yatabilmektedir. Ancak bu durum yine de bankaya göre değişiklik gösterebilir.