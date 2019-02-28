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2019-MEB-EKYS örnek soruları yayımladı

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek MEB-EKYS örnek soruları yayımladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
2019-MEB-EKYS örnek soruları yayımladı

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından 21 Nisan'da 50 il merkezinde yapılacak 2019-MEB-EKYS için adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan örnek sorulara yer verildi.

Buna göre, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 olarak belirlendi.

Örnek soru kitapçığında söz konusu konulardan 10 örnek soruya yer verildi.

Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart'ta bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.

2019-MEB-EKYS için geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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