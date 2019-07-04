2019 LGS’de TED Adana Koleji’nden Türkiye 1.’si

2019 Liselere Giriş Sınavında (LGS) Türk Eğitim Derneği (TED) Adana Koleji öğrencisi Naz Tatar, Türkiye 1.’si oldu.

TED Adana Koleji’nin öğrencisi Naz Tatar 2019 LGS’debütün sorularına doğru cevap vererek Türkiye 1.’si oldu.2019 LGS ’de Türkiye geneli 14 öğrencisinin yüzde 1’lik dilime girdiği TED Adana Koleji’nde 30 öğrenci yüzde 5, 43 öğrenci ise yüzde 10’luk dilimde yer aldı. 2019 LGS’de 3 öğrencisi sadece 1 yanlış ile güzel sonuçlar elde eden TED Adana Koleji, 3 yıl boyunca TED okulları arasında ilk 3’te yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

2017 yılında yapılan TEOG’da da Adana 1.’si olan TED Adana Koleji, Türkiye’nin en başarılı 50 özel okulu arasında 34. sırada yer aldı.

Hedef Türkiye’nin en iyi özel okullarından biri olmak

Eğitim politikasında, öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren, teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan TED Adana Koleji’nde hedef Türkiye’nin en iyi özel okullarında birisi olmak.

Akademik başarıların yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlar da önemsenen TED Adana Koleji, ArGe inovasyon merkezi, kulüpleri, spor alanları ve güçlü kadrosuyla öğrencilerine yaşam boyu sürecek başarının yolunu açıyor.