LGS 2019 konuları LGS 2019 hangi sınıflardan çıkacak 2019 LGS sınavında kaç soru sorulacak?

LGS 2019 sınavına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'nin tarihini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. Peki 2019 LGS sınavında kaç soru sorulacak?

LGS 2019 sınavına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'nin tarihini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

2019 LGS sınavı ne zaman?

MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavı, 1 Haziran 2019 tarihinde başlıyor. 2 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor. LGS sözel bölümde toplam 50 soru sorulacak. LGS sayısal bölümde ise toplam 40 soru sorulacak. Sözel alandan 50 sorunun sorulacağı sınavın birinci oturumu, 75 dakika sürecek. Bu soruların dağılımı şöyle: Türkçe 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar soru. İkinci oturumda ise sayısal alandan 40 soru sorulacak ve sınav 60 dakika sürecek. Bu oturumda öğrenciler Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden 20’şer soru cevaplayacak.

2019 LGS sınav soru örnekleri

2019 LGS sözel soruları görmek için tıklayınız

2019 LGS sayısal soruları görmek için tıklayınız