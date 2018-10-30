2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Liseye giriş sınavı (LGS) sınavı tarihi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Liselere Giriş Sınav (LGS) tarihine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Liseye geçmek isteyen örtaöğretim 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği 2019 LGS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, LGS 2019 sınavının ne zaman yapılacağı konusunda LGS tarihini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2018-2019 eğitim öğretim sınav takvimine göre, Liselere Giriş Sınavı yani LGS 10 Haziran 2019 tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak MEB Bakanı Ziya Selçuk LGS 2019 sınavının tarihine ilişkin açıklama yaptı. Liselere Geçiş Sınavı için örnek soruları yayınlamaya başladıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların birden bire sürpriz sorularla sınavda karşılaşmayacakların, öğrencilere "Ezberleyerek, yaprak test çözerek bir şey yapamazsınız" mesajını vermeye çalıştıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, 2019 LGS sınav tarihine ilişkin ise,"Nasıl dönüşeceği konusunda yol haritası, kaynak, hizmetiçi eğitim vermeliyiz. Sınavla ilgili takvim üç hafta içinde açıklanacak. Haziran ayı içinde olabilir ama daha netleşmedi." İfadesini kullandı.

LGS sınavı sözel bölüm

Toplam 50 soru sorulacak sınav süresi ise 75 dakika

LGS sınav dersleri ve soru sayıları

Türkçe 20

İnkılap 10

Din Kültürü 10

İngilizce 10

LGS sınavı sayısal bölüm

Toplam 40 soru sorulacak sınav süresi ise 60 dakika

Matematik 20

Fen Bilimleri 20