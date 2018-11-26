2019 LGS-liselere geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

Sınıf öğrencilerinin LGS sınavı 2019 ne zaman yapıcak sorusunun cevabı MEB’den son dakika olarak geldi. İşte LGS 2019 sınav tarih

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
2019 LGS-liselere geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

Sınıf öğrencilerinin LGS sınavı 2019 ne zaman yapıcak sorusunun cevabı MEB’den son dakika olarak geldi. İşte LGS 2019 sınav tarih

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, (MEB) LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

 

  1. 2019 LGS-liselere geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları