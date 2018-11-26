2019 LGS-liselere geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
Sınıf öğrencilerinin LGS sınavı 2019 ne zaman yapıcak sorusunun cevabı MEB’den son dakika olarak geldi. İşte LGS 2019 sınav tarih26 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
Sınıf öğrencilerinin LGS sınavı 2019 ne zaman yapıcak sorusunun cevabı MEB’den son dakika olarak geldi. İşte LGS 2019 sınav tarih
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, (MEB) LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.