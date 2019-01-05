2019 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek | 2019 KYK burs miktarı ne kadar olacak?
KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? Binlerce öğrenci bu soruların yanıtlarını merak ediyor. KYK bursuna başvuruptaahhütnamelerini onaylatan öğrenciler öğrenciler 2019 KYK bursunun ne zaman ödeneceğini sorguluyor. İşte 2019 KYK burslarının ödeneceği tarih ve miktarları...05 Ocak 2019 Cumartesi 18:10
KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? Binlerce öğrenci bu soruların yanıtlarını merak ediyor. KYK bursuna başvurup taahhütnamelerini onaylatan öğrenciler öğrenciler 2019 KYK bursunun ne zaman ödeneceğini sorguluyor. İşte 2019 KYK burslarının ödeneceği tarih ve miktarları...
KYK bursları ne zaman yatacak?
KYK burs ücretleri, T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında, ikiyle bitenler ayın yedisinde, dörtle bitenler ayın sekizinde, altıyla bitenler ayın dokuzunda, sekizle bitenler ayında onunda burslarını alıyorlar. Burs ücretlerinin yatırılma saati ise değişebiliyor. Ücretler genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.
2019'da KYK bursları ne kadar ödenecek?
Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019’dan itibaren ödenmeye başlanacak.