2019 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek | 2019 KYK burs miktarı ne kadar olacak?

KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? Binlerce öğrenci bu soruların yanıtlarını merak ediyor. KYK bursuna başvurup taahhütnamelerini onaylatan öğrenciler öğrenciler 2019 KYK bursunun ne zaman ödeneceğini sorguluyor. İşte 2019 KYK burslarının ödeneceği tarih ve miktarları...

KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK burs ücretleri, T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında, ikiyle bitenler ayın yedisinde, dörtle bitenler ayın sekizinde, altıyla bitenler ayın dokuzunda, sekizle bitenler ayında onunda burslarını alıyorlar. Burs ücretlerinin yatırılma saati ise değişebiliyor. Ücretler genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.