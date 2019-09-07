Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs ve kredi başvuruları için üniversite öğrencileri geri sayımına başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen (kredi) geri ödemeli ve geri ödemesiz (burs) destekler 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. 2 yıllık ve 4 yıllık eğitim almak isteyen öğrenciler ‘’ 2019 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2019 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 2019 yılında yoğun bir şekilde araştırılıyor. KYK burs ve kredi başvurularında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Geçen yılki uygulamalara bakıldığında Kredi ve Yurt başvurularının Ekim ayı içerisinde başlayacağı öngörülüyor. Ancak KYK burs ve kredi başvuruları henüz belli olmadı. Başvuru tarihi belli olunca kurumun resmi sitesinde yer alacaktır.

KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK burs ücreti ne kadar?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.