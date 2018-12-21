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2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman Kurban Bayram tatili kaç gün

Kurban Bayramı ne zaman 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor 2019’un yaklaştığı şu günlerde en çok araştırılan konuları başında geliyor. Yeni yıla girilecek olunmasıyla birlikte vatandaşlar, 2019 yılına ilişkin tatil günlerini merak ediyor. Milli ve dini bayramlarımız bizler için vaz geçilmez tatiller arasında yer almakta. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2019? Kurban Bayramı ne zaman olacak? Kurban Bayram tatili kaç gün?

21 Aralık 2018 Cuma 17:01
2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman Kurban Bayram tatili kaç gün

Kurban Bayramı ne zaman 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor 2019’un yaklaştığı şu günlerde en çok araştırılan konuları başında geliyor. Yeni yıla girilecek olunmasıyla birlikte vatandaşlar, 2019 yılına ilişkin tatil günlerini merak ediyor. Milli ve dini bayramlarımız bizler için vaz geçilmez tatiller arasında yer almakta. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2019? Kurban Bayramı ne zaman olacak? Kurban Bayram tatili kaç gün?

Takvim yaprakları bir seneyi daha geride bıraktı. 2018 yılını bitirilip 2019’a merhaba denileceği şu günlerde, vatandaş 2019 milli ve dini bayram tatillerinin ne zaman ve kaç gün olacağını internet üzerinden araştırmaya başladı bile. 2019 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi gün? 2019 Kurban Bayramı taili kaç gün? Sorularının cevabı merak ediliyor. 

2019 Kurban Bayram günleri

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

Ramazan Bayramı ne zaman 2019 Ramazan Bayramı hangi gün? Resmi tatiller

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:01
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