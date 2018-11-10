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2019 KPSS YKS ALES sınavı ne zaman? ÖSYM 2019 KPSS, YKS, DGS ve ALES sınav başvuruları

Milyonlarca vatandaşın adayının beklediği ALES 2019 takvimi ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandı. ÖSYM’nin açıkladığı ALES takvimine göre, 2019 2019-ALES/1 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta duyurulacak.İşte ÖSYM’nin 2019 ALES sınav başvuruları, ALES sınav tarihleri ve ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi...

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:00
2019 KPSS YKS ALES sınavı ne zaman? ÖSYM 2019 KPSS, YKS, DGS ve ALES sınav başvuruları

Milyonlarca vatandaşın adayının beklediği ALES 2019 takvimi ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandı. ÖSYM’nin açıkladığı ALES takvimine göre, 2019 2019-ALES/1 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta duyurulacak.İşte ÖSYM’nin 2019 ALES sınav başvuruları, ALES sınav tarihleri ve ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

YKS 2019 takvimi

ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

KPSS 2019 takvimi

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 09:00
  1. 2019 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM 2019 KPSS ne zaman
  2. ÖSYM 2019 yks ne zaman
  3. ÖSYM 2019 DGS ne zaman
  4. ösym 2019 sınav takvimi
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