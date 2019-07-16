2019 KPSS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

16 Temmuz 2019 Salı 17:23
2019 KPSS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Genel YetenekveGenel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 14 Temmuz'da düzenlenen 2019-KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr"internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorularının tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

Günün Özeti

  1. Ölçme
  2. Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM)
  3. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS)
  4. T.C. kimlik numarası
  5. ÖSYM aday şifreleri
  6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  7. telif hakları
  8. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri

Günün Özeti

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