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2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği alanı sınavı ne zaman?

KPSS 2019 sınav sonuçları son dakika haberi: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvim kapsamında KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. 2019 KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. 2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği alanı sınavı ne zaman?

KPSS 2019 sınav sonuçları son dakika haberi: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvim kapsamında KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. 2019 KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. 2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

KPSS sınavları güncel haberleri. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday 2019 KPSS sınavında ter döktü. KPSS 2019 kapsamında birçok oturum geride kaldı. Bu oturumlara katılım sağlayan vatandaşlar sonuçların ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını araştırıyorlar. 2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
  1. KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  2. ÖABT İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği alanı sınavı ne zaman?

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