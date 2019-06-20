2019 KPSS ne zaman yapılacak?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Yurt genelinde binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınavlar öncesi tarihler de belli oldu. Peki bu yıl KPSS sınavları ne zaman?

KPSS sınavları ne zaman?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS sınav sonuçları ne zaman?

KPSS sınavlarının sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.