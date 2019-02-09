2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belli oldu

2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimi belli oldu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:46
2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belli oldu

Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimi açıklandı.

DPB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak.

Tercihler 9-18 Temmuz'da alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

DPB'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci 5 Ağustos ve 18 Ekim 2019 tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 3-12 Aralık 2019'da alınacak.

Günün Özeti

  1. Devlet Personel Başkanlığı
  2. Kamu Personel Seçme Sınavı
  3. Seçme ve Yerleştirme Merkezi
  4. 2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi

Günün Özeti

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