2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı Devlet Personel Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, KPSS 1. yerleştirme için 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak, 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde de ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak

ANKARA (AA) - Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimi açıklandı. DPB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. DPB'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci 5 Ağustos ve 18 Ekim 2019 tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 3-12 Aralık 2019'da alınacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.