2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS 2019 başvuru tarihi lise

2019 KPSS lisans ve KPSS 2019 önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman olacağı merak konusuydu. ÖSYM’den yapılan açıklamada, KPSS 2019 sınav takvimine ilişkin son dakika bilgisi geldi. ÖSYM’nin 2019 KPSS tarihine göre, 019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları ne zaman?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav tarihi ne zaman?

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM

BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihnde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı. KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacaktır. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacaktır.