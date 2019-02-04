2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? 2019 ÖSYM sınav takvimi

Kamu kurumlarında istihdam edilerek devlet memuru olabilmenin hayalini kuran on binlerce yurttaş, '2019 KPSS ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı 2019 sınav takvimi neticesinde KPSS sınav tarihleri de belli oldu. Peki, 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte 2019 ÖSYM sınav takvimi...

2019 KPSS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde;

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Gky-Eğitim)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS kadroları hakkında

KPSS A Grubu kadrolar nelerdir?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B Grubu kadrolar nelerdir?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS puanı kaç yıl geçerli?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.