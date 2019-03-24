2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KPSS takvimi

Devlet kadrolarında çalışmak için girecekleri KPSS sınavının başvuru dönemini bekleyen binlerce vatandaş, konuyla alakalı araştırmalarını sürdürüyor. 2019'da yapılacak olan KPSS için başvuruların ne zaman başlayacağı ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2019 KPSS takvimi...

2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.