2019 KPSS başvuru tarihi - 2019 KPSS ne zaman lisans - 2019 KPSS memur alımı

KPSS’de aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu içerisinde yer allmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS'ye hazırlanıyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte tarihler... 2019 sınavı hangi tarihte ve ne zaman olacak? KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu.ÖSYM sınav takvimini açıklayarak KPSS başvuru tarihleri hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. 2019 KPSS memur alımı ne zaman? İşte 2019 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerinin detayları...

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.

KPSS gruplara göre kadrolar

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS nedir?

Sınavın türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları bu sınavlara girer. Sınava sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de katılabilir.

KPSS Lisans Sınavı

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS Önlisans ve Ortöğretim sınavı

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.

KPSS'ye kimler girebilir?

Lisans mezunları hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giremez. Sınavlardan yalnızca birine girmek zorundalar.

KPSS'ye kaç kez girilebilir?

Sınava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnızca A grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunuyor.

Mezun olmadan KPSS'ye giriliyor mu?

Öğrenciyken sınava girmek mümkün. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında mezuniyetten önce girilmiş sınavların sonuçlarını kabul etmiyor.

KPSS nasıl uygulanıyor?

KPSS hafta sonları cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğleden sonra oturumları olarak yapılır. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sınavlara girerler.

KPSS Testleri

Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK'ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.