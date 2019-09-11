Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2019-2020 eğitim dönemine başladı. Okulların açılmasıyla birlikte bu yıl ilke kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri merak konusu oldu. İlk ara tatil olan Kasım ayı ara tatilinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2019 Kasım ara tatili ne zaman? İşte ayrıntılar...

2019 Kasım ara tatili ne zaman?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.