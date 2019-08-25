2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Yunanistan: 3 - Finlandiya: 1 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3’üncü günün ikinci mücadelesinde Yunanistan, Finlandiya’yı 3-1 mağlup etti.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3’üncü günün ikinci mücadelesinde Yunanistan, Finlandiya’yı 3-1 mağlup etti.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Yunanistan, Finlandiya’yı 26-24, 15-25, 25-21, 27-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve grupta ikinci galibiyetini aldı. 30 yıl sonra turnuvaya katılan Finlandiya rakiplerini zorlasa da henüz galibiyet alamadı.



Salon: Ankara Arena

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Vladimir Oleynik

Yunanistan: Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Merteki, Lamprousi, Christodoulou, Vlachaki,Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L), (Artakianou)

Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Alanko, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)

Setler: 26-24, 15-25, 25-21, 27-25

Süre: 1 saat 46 dakika (27, 23, 25, 31)

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