2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Sırbistan: 3 - Fransa: 1 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4’üncü günü ilk maçında Sırbistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4’üncü günü ilk maçında Sırbistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Sırbistan, Fransa’yı 3-1 mağlup etti ve grupta 3’üncü galibiyetini aldı.



Salon: Ankara Arena

Hakemler: Oleynık Vladimir, Vagnı Ilaria

Fransa: Stojıukovıc Nina, Leblue Juliette, Andela Lean, Dascalu Alexandra, Cazaute Helena (L), Gelın Juliette (L), Gıardıno Amandine, Bauer Christina, Martın Pauline, Gıcquel Luccille, Amandha Marin, Moreels Manon,Ndoye Odette, Caleyron Mall

Sırbistan: Busa Bianka, Popovıc Mina, Boskovıc Tijana, Mıhajlovıc Brankica, Aleksıc Maja, Ognjenovıc Maja (L), Pusıc Teodora, Popovıc Silvija, Lazovıc Katarina, Mırkovıc Sladjana, Veljkovıc Stefana, Bjelıca Ana, Mılenkovıc Bojana, Blagojevıc Jelena

Setler: 25-19, 25-13, 25-17 25-23

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