0553 313 94 23

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Sırbistan: 3 - Fransa: 1

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4’üncü günü ilk maçında Sırbistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:49
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Sırbistan: 3 - Fransa: 1

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4’üncü günü ilk maçında Sırbistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena’da oynanan mücadelede Sırbistan, Fransa’yı 3-1 mağlup etti ve grupta 3’üncü galibiyetini aldı.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Oleynık Vladimir, Vagnı Ilaria


Fransa: Stojıukovıc Nina, Leblue Juliette, Andela Lean, Dascalu Alexandra, Cazaute Helena (L), Gelın Juliette (L), Gıardıno Amandine, Bauer Christina, Martın Pauline, Gıcquel Luccille, Amandha Marin, Moreels Manon,Ndoye Odette, Caleyron Mall


Sırbistan: Busa Bianka, Popovıc Mina, Boskovıc Tijana, Mıhajlovıc Brankica, Aleksıc Maja, Ognjenovıc Maja (L), Pusıc Teodora, Popovıc Silvija, Lazovıc Katarina, Mırkovıc Sladjana, Veljkovıc Stefana, Bjelıca Ana, Mılenkovıc Bojana, Blagojevıc Jelena


Setler: 25-19, 25-13, 25-17 25-23

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arguvan’da Selçuk Balcı konseri
    1. Arguvan’da Selçuk Balcı konseri
    2. Muğla Köyceğiz evlerine ne zaman..
    3. Ve Adebayor imzayı attı!
    4. Konya Meram TOKİ Gödene Mahallesi 804..
    5. Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde..
    6. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    7. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    8. Pamukova’daki cinayetle ilgili 3..
    9. “Düğüne gidiyorum” diyerek evden çıkan..
    10. Trump'tan Ruhani ile "doğru..
    11. Alpay Özalan'dan Ahmet Davutoğlu'na..
    12. Giresun'da otomobil otokorkuluklara..
    13. Konya KTO Karatay Üniversitesi..
    14. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'in..
    15. Hortumcu Cem Uzan'dan 'yeni parti'..
    16. Kadınlar, Emine Bulut’un öldürüldüğü..
    17. Ümit Karan Shkup teknik..
    18. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    19. DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme"..
    20. Tosya’da güvenlik ve asayiş toplantısı..
    21. Taliban, telekomünikasyon şirketini..
    22. Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız..
    23. İki katlı evin çatısı çıkan yangında..
    24. Anadolu Üniversitesi Profesör Doçent..
    25. Trump'tan çağrı: Görüşmeye hazırım
    26. Ümit Karan istifa kararı aldı!
    27. Jandarmadan motosiklet denetimi
    28. Çardak Yağlı Güreşleri’nde protokol..
    29. Biruni Üniversitesi öğretim üyesi..
    30. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”