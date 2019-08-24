2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 0 - Yunanistan: 3 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. günün ilk mücadelesinde Yunanistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Yunanistan, Fransa’ya 12-25, 21-25, 21-25’lik setlerle üstünlük sağladı ve gruptaki ikinci maçında galibiyetle tanıştı.



Salon: Ankara Arena

Hakemler: Agnieszka Michlic, Bogdan Laurentiu Stoica

Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L)

Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Oikonomidou, Dioti, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L)

Setler: 12-25, 21-25, 21-25

Süre: 1 saat 13 dakika (18, 28, 27)

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