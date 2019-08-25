2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Bulgaristan: 1 - Sırbistan: 3 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. günün ilk mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Sırbistan, Bulgaristan’ı 25-16, 21-25, 20-25, 16-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve grupta ikinci galibiyetini aldı.



Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts

Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Todorova Zhana (L), (Petrova)

Sırbistan: Mihajlovic, Veijkovic, Boskovic, Milenkovic, Aleksic, Ognjenovic, Mina Popovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Setler: 25-16, 21-25, 20-25, 16-25

Süre: 1 saat 38 dakika (25, 27, 25, 21)

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