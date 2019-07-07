2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali’nde Hollanda’yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon oldu. 2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali’nde Hollanda’yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2.

2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali’nde Hollanda’yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon oldu.

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