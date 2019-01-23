0553 313 94 23

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na doğru

- Organizasyonun grup kuraları çekildi- A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan oldu- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:- "Türkiye her zaman önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştiren bir ülke olarak ön plana çıktı. Bu turnuva da bunun bir göstergesi"

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:59
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na doğru


İSTANBUL (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 23 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan oldu.

İlk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan) düzenlenecek turnuvanın grupları, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

Kura çekimine CEV Başkanı Alexander Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile diğer ev sahibi ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı.

Kura çekimi sonucunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta yer aldı. Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde 2017'de gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya katılma hakkı kazanan Türk Milli Takımı, kurada A, şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B, Macaristan C, Slovakya ise D Grubu'na doğrudan girdi.


- Gruplar

Kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B Grubu: Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C Grubu: Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D Grubu: Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre


- Üstündağ: "Ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde etmeyi düşünüyoruz"


Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin şampiyonaya ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olmasının önemli olduğunu söyledi.

Önemli organizasyonları başarıyla düzenlediklerini belirten Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza kalben teşekkür ediyorum. İlk kez 4 ülkenin katılımıyla ortaklaşa bu organizasyon gerçekleştirilecek ve finalleri de Ankara'da yapılacaktır. Daha önce de önemli organizasyonları ülkemizde düzenledik. Türkiye her zaman önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştiren bir ülke olarak ön plana çıktı. Bu turnuva da bunun bir göstergesi. Turnuvayı en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Ne tesadüftür ki 2019 senesi Türkiye'de voleybolun oynanmasının da 100. yılı. 2003'te Ankara'da oynanmış Avrupa Şampiyonası'nda Ankara seyircisi muhteşem bir atmosfer oluşturmuştu. Ankara seyircisinin yine bize büyük destek vereceğini düşünüyorum. Ülkenin en başarılı spor branşı olan voleybolda ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde etmeyi düşünüyoruz."

CEV Başkanı Alexander Boricic de Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 4 ülkenin ev sahipliği yapacağını ve bunun kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:59
  1. Avrupa Voleybol Konfederasyonu
  2. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor
    1. Muhammed Salah'ın sosyal medya..
    2. Erzurumspor, Erhan Çelenk ile..
    3. Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!
    4. O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla..
    5. 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma..
    6. Akbank'tan Türkiye'nin ihracat..
    7. Fazıl Say'ın açıklamalarına destek..
    8. Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı..
    9. Trump'ın rakibi ABD'yi terk etti!..
    10. Karatede sezon Paris'te başlıyor
    11. Albayrak ve Hanedar eli boş geldi,..
    12. Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor
    13. Şişli'deki cinsel saldırı iddiası
    14. 1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    16. Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!
    17. Endonezya'da bir deprem daha!
    18. CHP'liler imza topladı: İYİ Parti'ye..
    19. Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
    20. Ayşen Gruda ne zaman ve nereye..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti