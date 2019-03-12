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2019 istihdam teşvikleri bilgilendirme semineri ATO’da yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, istihdam sağlanması ve verilen desteklere yönelik, “Teşvikler reel sektöre moral oldu.

12 Mart 2019 Salı 12:02
2019 istihdam teşvikleri bilgilendirme semineri ATO’da yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, istihdam sağlanması ve verilen desteklere yönelik, “Teşvikler reel sektöre moral oldu. Bizler iş dünyası olarak, işletmemize artık daha fazla güveniyor, daha hızlı adım atıyoruz” dedi.


ATO Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu, İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında sağlanan desteklerin tanıtılması amacıyla “2019 İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri” düzenledi. ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminere; Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt, SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ekinci ve oda üyeleri katıldı.


Ticaret Odası olarak “İstihdam Seferberliği 2019” programının tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ekinci, “İstihdam seferberliğini üyelerimize tanıtmak için seferber olduk” dedi. ATO binasına seferberliğin tanıtımına ilişkin ilanlar astıklarını kaydeden Ekinci, “2017’de başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 1 yılda 1.5 milyon kişiye iş sağlanmıştı. İşverenlerimiz, Milli bir duruş sergilemiş; hem kendileri, hem istihdam ettikleri, hem de ülkemiz kazanmış, milyonlara iş, milyonlara aş olmuştu” diye konuştu.



2.5 milyon istihdam


Seferberlik içerisinde 2019 yılı kapsamında 2,5 milyon yeni istihdamın öngörüldüğünü ifade edenEkinci, “Amacımız, üyelerimizin teşviklerden azami yararlanması, önce kendilerine sonra da ülkemize katkı sağlamalarıdır. Reel sektör olarak, zincirin en parlak halkasıyız ve Devletimizin de desteğiyle ışıltımız başka halkaları da aydınlatacak” sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:02
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