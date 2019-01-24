2019 İŞKUR TYP personel alımında yarın son gün! Kamuya binlerce kişi alınacak

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 2957 kamu personeli alacağını ilan etti. İŞKUR'un TYP üzerinden yapacağı istihdam haberinden sonra vatandaşlar İŞKUR TYP alımları ne zaman? İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? sorularını araştırıyor. İşte binlerce vatandaşa kamu personeli olma şansı tanıyan İŞKUR TYP personel alımı haberinin detayları....

2019 İŞKUR TYP personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

İŞKUR tarafından resmi kurumlara toplum yararına programlar (TYP) kapsamında personel alımları dahilinde İzmir TYP alımları başladı..

Bütün İzmir ilinde resmi kurumlara alınacak TYP personeller için işe başlama tarihi 11 Şubat 2019 bitiş tarihi 09 Ağustos 2019 olup başvurular 21 Ocak 2019 tarihinde başlamış 25 Ocak 2019 tarihinde son bulacaktır.

İŞKUR tarafından resmi kurumlara toplum yararına programlar (TYP) kapsamında personel alımları dahilinde İzmir TYP alımları başladı

Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan İzmir bin 500 kişi Toplum Yararına Program kapsamında kamu personeli alımları ayrıntılı olarak aşağıda yayınlanmıştır.

271936 TYP numaralı alım ile TYP Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine 20 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271937 TYP numaralı alım ile TYP Menderes Orman İşletme Şefliği bünyesine 15 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271938 TYP numaralı alım ile TYP Buca Orman İşletme Şefliği bünyesine 22 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271939 TYP numaralı alım ile TYP Gaziemir Orman İşletme Şefliği bünyesine 17 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271940 TYP numaralı alım ile TYP Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bünyesine 20 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271947 TYP numaralı alım ile TYP Dikili Devlet Hastanesi bünyesine 10 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271948 TYP numaralı alım ile TYP Menemen Devlet Hastanesi bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271961 TYP numaralı alım ile TYP Aliağa Belediye Başkanlığı bünyesine 40 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271966 TYP numaralı alım ile TYP Karşıyaka Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 16 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271968 TYP numaralı alım ile TYP Menemen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 10 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271971 TYP numaralı alım ile TYP Bergama Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 20 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272000 TYP numaralı alım ile TYP Kınık Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 18 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272033 TYP numaralı alım ile TYP İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272037 TYP numaralı alım ile TYP Bakırçay Üniversitesi bünyesine 40 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272039 TYP numaralı alım ile TYP Menemen Ağı ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesine 10 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272043 TYP numaralı alım ile TYP Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi bünyesine 60 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272257 TYP numaralı alım ile TYP Kamu Hastaneleri Aliağa Ceza İnfaz bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272319 TYP numaralı alım ile TYP Karşıyaka Tarım ve Orman Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272320 TYP numaralı alım ile TYP Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 95 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272322 TYP numaralı alım ile TYP Bayındır Devlet Hastanesi bünyesine 20 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272323 TYP numaralı alım ile TYP Kiraz Devlet Hastanesi bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272324 TYP numaralı alım ile TYP Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272326 TYP numaralı alım ile TYP Torbalı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 8 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272336 TYP numaralı alım ile TYP Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272414 TYP numaralı alım ile TYP Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesine 25 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272415 TYP numaralı alım ile TYP Ödemiş Devlet Hastanesi bünyesine 45 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272432 TYP numaralı alım ile TYP Torbalı Devlet Hastanesi bünyesine 50 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272618 TYP numaralı alım ile TYP Tire Devlet Hastanesi bünyesine 15 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272052 TYP numaralı alım ile TYP Foça Devlet Hastanesi bünyesine 20 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272054 TYP numaralı alım ile TYP Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesine 100 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272063 TYP numaralı alım ile TYP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesine 25 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272065 TYP numaralı alım ile TYP Aliağa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272068 TYP numaralı alım ile TYP Karşıyaka Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272098 TYP numaralı alım ile TYP Dikili Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 8 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272099 TYP numaralı alım ile TYP Karşıyaka Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine 95 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272102 TYP numaralı alım ile TYP Bornova Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 6 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272103 TYP numaralı alım ile TYP Bornova Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272104 TYP numaralı alım ile TYP Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 15 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272108 TYP numaralı alım ile TYP Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesine 10 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272109 TYP numaralı alım ile TYP Bornova Türkan Özdilhan Devlet Hastanesi bünyesine 35 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272110 TYP numaralı alım ile TYP Bayraklı Bölge Adliye Mahkemesi bünyesine 40 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272111 TYP numaralı alım ile TYP İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Müdürlüğü bünyesine 50 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272112 TYP numaralı alım ile TYP Konak Devlet Tiyatrosu bünyesine 15 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271966 TYP numaralı alım ile TYP İzmir Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 16 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272113 TYP numaralı alım ile TYP Konak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine 10 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272114 TYP numaralı alım ile TYP Konak Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi bünyesine 25 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272115 TYP numaralı alım ile TYP Konak İzmir Eğitim Diş Hastanesi bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272116 TYP numaralı alım ile TYP Seferihisar Orman İşletme Şefliği bünyesine 35 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272117 TYP numaralı alım ile TYP İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine 55 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272118 TYP numaralı alım ile TYP Narlıdere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272119 TYP numaralı alım ile TYP Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272120 TYP numaralı alım ile TYP Urla Ege Ormancılık Araştırma Böl. Müdürlüğü bünyesine 15 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272121 TYP numaralı alım ile TYP Aliağa Devlet Hastanesi bünyesine 8 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

271571 TYP numaralı alım ile TYP Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesine 20 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272153 TYP numaralı alım ile TYP Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele bünyesine 9 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272191 TYP numaralı alım ile TYP Kemalpaşa Devlet Hastanesi bünyesine 8 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272208 TYP numaralı alım ile TYP İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272209 TYP numaralı alım ile TYP İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272210 TYP numaralı alım ile TYP İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272211 TYP numaralı alım ile TYP İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesine 40 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272212 TYP numaralı alım ile TYP Urla Orman İşletme Şefliği bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272213 TYP numaralı alım ile TYP Konak İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272214 TYP numaralı alım ile TYP Bayraklı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine 18 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272222 TYP numaralı alım ile TYP İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272224 TYP numaralı alım ile TYP Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü bünyesine 5 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272225 TYP numaralı alım ile TYP Bornova Türkiye Zeytincilik Araştırma Enstitüsü bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

İŞKUR tarafından resmi kurumlara toplum yararına programlar (TYP) kapsamında personel alımları dahilinde Kırklareli TYP alımları başladı

Bütün Kırklareli ilinde resmi kurumlara alınacak TYP personeller için işe başlama tarihi 07 Şubat 2019 bitiş tarihi 31 Temmuz 2019 olup başvurular 21 Ocak 2019 tarihinde başlamış 25 Ocak 2019 tarihinde son bulacaktır. Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan Kırklareli 457 kişi Toplum Yararına Program kapsamında kamu personeli alımları ayrıntılı olarak aşağıda yayınlanmıştır.

272321 TYP numaralı alım ile TYP Pınarhisar Kaymakamlığı bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272327 TYP numaralı alım ile TYP Kofçaz Kaymakamlığı bünyesine 26 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272330 TYP numaralı alım ile TYP Özel İdare Müdürlüğü bünyesine 53 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272331 TYP numaralı alım ile TYP Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesine 9 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272332 TYP numaralı alım ile TYP Kırklareli İl Müftülüğü Kaymakamlığı bünyesine 38 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272333 TYP numaralı alım ile TYP Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği bünyesine 30 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272337 TYP numaralı alım ile TYP Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 20 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272413 TYP numaralı alım ile TYP Vize Kaymakamlığı bünyesine 39 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272416 TYP numaralı alım ile TYP Pehlivanköy Kaymakamlığı bünyesine 18 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272419 TYP numaralı alım ile TYP Demirköy Kaymakamlığı bünyesine 25 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272420 TYP numaralı alım ile TYP Babaeski Kaymakamlığı bünyesine 41 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272421 TYP numaralı alım ile TYP Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesine 76 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272422 TYP numaralı alım ile TYP Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine 13 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272423 TYP numaralı alım ile TYP Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine 10 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272424 TYP numaralı alım ile TYP Lüleburgaz Devlet Hastanesi bünyesine 10 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272429 TYP numaralı alım ile TYP Vize Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 7 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272431 TYP numaralı alım ile TYP Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 12 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

İŞKUR tarafından resmi kurumlara toplum yararına programlar (TYP) kapsamında Erzincan TYP alımları başladı

Bütün Erzincan ilinde resmi kurumlara alınacak TYP personeller için işe başlama tarihi 01 Şubat 2019 bitiş tarihi 31 Temmuz 2019 olup başvurular 21 Ocak 2019 tarihinde başlamış 25 Ocak 2019 tarihinde son bulacaktır. Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan Erzincan 100 kişi Toplum Yararına Program kapsamında kamu personeli alımları ayrıntılı olarak aşağıda yayınlanmıştır.

272508 TYP numaralı alım ile TYP Erzincan Belediyesi bünyesine 130 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272509 TYP numaralı alım ile TYP Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine 100 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272510 TYP numaralı alım ile TYP Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine 50 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272511 TYP numaralı alım ile TYP Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesine 130 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

27213 TYP numaralı alım ile TYP İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesine 30 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272608 TYP numaralı alım ile TYP Erzincan Valiliği Merkez İlçe Köyler Birliği bünyesine 60 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272609 TYP numaralı alım ile TYP İl Müftülüğü bünyesine 100 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272610 TYP numaralı alım ile TYP Erzincan İl Özel İdaresi bünyesine 100 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272611 TYP numaralı alım ile TYP Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 50 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272612 TYP numaralı alım ile TYP Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine 30 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272613 TYP numaralı alım ile TYP Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesine 40 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272614 TYP numaralı alım ile TYP Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu bünyesine 40 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

272615 TYP numaralı alım ile TYP Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesine 100 kamu personeli alımı liste yöntemi ile yapılacak.

272617 TYP numaralı alım ile TYP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine 40 kamu personeli alımı noter kurası yöntemi ile yapılacak.

İŞKUR TYP katılımcıları nasıl seçilmektedir?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İŞKUR TYP katılımcılarına hangi ödemeler yapılmaktadır?

Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri

İŞKUR TYP hangi alanlarda uygulananmaktadır?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR TYP uygulama süresi kaç ay?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

İŞKUR TYP'de haftalık çalışma süresi ne kadar?

TYP'de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.

İŞKUR TYP katılım şartları nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak - 18 yaşını tamamlamış olmak - Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak - Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) - TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak...