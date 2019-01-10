0553 313 94 23

"2019 inşallah terör bataklıklarının kurutulduğu yıl olur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Türkiye, terörle mücadele konusunda çok büyük atılım yaptı. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin bataklıklarına müdahaleler başladı. İnşallah 2019 yılı bu bataklıkların kurutulduğu yıl olur ve Türkiye artık terör belasından kurtulur"- "(Cumhur İttifakı) Birkaç görüşme yapıldı yerel seçimle ilgili. Yapılan çalışmalar kendilerine sunuldu, temaslarımız devam ediyor"

10 Ocak 2019 Perşembe 13:27
"2019 inşallah terör bataklıklarının kurutulduğu yıl olur"

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda büyük mesafe katettiğini vurgulayarak, "Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin bataklıklarına müdahaleler başladı. İnşallah 2019 yılı bu bataklıkların kurutulduğu yıl olur ve Türkiye artık terör belasından kurtulur." dedi.

Destici, bir restoranda düzenlendiği 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve parti muhabirleriyle bir araya geldi.

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü dolayısıyla basın mensuplarını tebrik ederek, Türkiye'de gazeteciliğin ve basın mensubu olmanın avantajlarının artarak devam etmesi ve dezavantajlarının ortadan kaldırılması için mücadele edeceklerini belirtti.

Yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Destici, önceki yıllarda Türk ve İslam coğrafyasında yaşanan üzücü hadiselerin bu yıl yaşanmaması temennisinde bulundu.

Destici, Türkiye'nin artık terörden kurtulma zamanının geldiğini ifade ederek, "Türkiye, terörle mücadele konusunda çok büyük atılım yaptı. Önceden terörle mücadele hep içeride sürdürülmüştü. Adeta sivrisinekler ile uğraşıyorduk ama son birkaç yıldır bataklıklara yönelindi. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin bataklıklarına müdahaleler başladı. İnşallah 2019 yılı bu bataklıkların kurutulduğu yıl olur ve Türkiye artık bu terör belasından kurtulur." diye konuştu.

- "Yerel seçim, genel seçim havasında gitmemeli"

Destici, 31 Mart yerel seçim kampanyalarının genel seçim havasında gitmemesi ve bunun üzerinden sistem tartışmasının tekrar gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı kapsamında partisince yerel seçime ilişkin görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Birkaç görüşme yapıldı bu hususla ilgili. Yapılan çalışmalar kendilerine sunuldu. Temaslarımız devam ediyor ve önümüzdeki günlerde devam edeceğini ümit ediyorum. Listelerin verilmesine 39 gün var. Daha çok zaman var. İnşallah bu görüşmeler ve temaslardan olumlu sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. Artık karar aşamasına doğru da yaklaşılmış bulunuyor. Bu konuda elbette ki bir seçim iş birliği gerçekleşecekse, Büyük Birlik Partisinin de kendi adı ve amblemiyle seçime katılacağı yerler olmalıdır ve olacağına da inanıyorum."

Destici, partisinin genel merkezinde 13 Ocak Pazar günü düzenlenecek toplantıda, yerel seçim sürecenin değerlendirileceğini bildirerek BBP'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü dolayısıyla bu ayın sonunda program düzenleneceğini duyurdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:27
  1. - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
  2. "Cumhur İttifakı"
  3. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    2. ÖKK darbe girişimi davası
    3. TBMM Başkanı Yıldırım, parlamento..
    4. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    5. AA Finans Cari İşlemler Beklenti..
    6. "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"
    7. Kocaeli'de ev yangını
    8. "Otomotiv 13’üncü kez ihracat şampiyonu"
    9. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    10. GÜNCELLEME 2 - Sinop açıklarında..
    11. Dijon'da Kombouare dönemi
    12. 2050’ye kadar sürecek gizli program!..
    13. Brüksel'de taşımacıların protestosu
    14. Sürücülere kötü haber! Bir zam daha..
    15. Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu
    16. İran askeri tatbikata başladı
    17. Almanya'da hızlı tren makinisti 2,5..
    18. İmamoğlu: Binali Yıldırım doğru söylüyor
    19. TÜSİAD, Kurumiçi Girişimcilik..
    20. İzmir'deki cinayet davası
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi