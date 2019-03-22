Hatay yerel seçim anketi 2019 | Hatay yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Hatay seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Hatay belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Hatay için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Hatay’da AK Parti’nin adayı İbrahim Güler ile CHP’nin adayı Lütfü Savaş yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Hatay anket sonuçları. Hatay yerel seçim anket sonuçları 2019, Hatay son anket sonuçları 2019, Hatay belediye anket sonuçları ve oy oranları.

Hatay Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları. Gezici Araştırma Merkezi, aralarında Hatay’ın da bulunduğu İstanbul, Bursa, Adana ve Manisa genelinde yerel ve politik konuları belirlemek üzere 16- 17 Mart 2019 tarihlerinde araştırma yaptı. İşte Hatay büyükşehir anket sonuçları ve oy oranları...

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31 Mart Hatay yerel seçim sonuçlar, Hatay Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları ve ilçe ilçe kazanan parti ve adaylar yeniakit.com.tr sayfalarında anlık olarak takip edebilirsiniz. Türkiye 31 Mart yerel seçimleriyle son yılların en kritik seçimlerinden birisine gidiyor. Partilerin özellikle büyükşehirlerde ittifak kurarark ortak aday çıkardığı seçimler en kritik demokrasi sınavından biri olacak. Hatay'da AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere girecek. Hatay Büyükşehir belediye başkan adayı AK Partili İbrahim Güler'le, CHP ve İyİ Parti oluşturduğu Millet İttifakı kapsamında CHP'li Lütfü Savaş ile seçime girecek. 31 Mart Hatay yerel seçim sonuçları, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP oy oranları, ilçe ilçe Hatay seçim sonuçları sürekli güncelenen haberlerimizde olacaktır.

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Hatay'da CHP ile AK Parti adayı arasında geçecek yarış Hatay seçim sonucunu belirleyecek. Hatay anlık seçim sonucu dakika dakika güncellenen verilerle 31 Mart seçim akşamı YSK seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz Hayat yerel seçim sonuçları ve Hayat anlık seçim sonucu ile partilerin Hatay oy oranlarını an be an takip edebilirsiniz.