2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hac Arafat’tır. Arafat’ta milyonlarca insanın alacağı ders tüm insanlığa tesir etmelidir” dedi. 2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hac Arafat’tır. Arafat’ta milyonlarca insanın alacağı ders tüm insanlığa tesir etmelidir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.