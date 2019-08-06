2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hac Arafat’tır. Arafat’ta milyonlarca insanın alacağı ders tüm insanlığa tesir etmelidir” dedi.
2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof.06 Ağustos 2019 Salı 10:39
2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hac Arafat’tır. Arafat’ta milyonlarca insanın alacağı ders tüm insanlığa tesir etmelidir” dedi.
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