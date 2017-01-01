2019, gayrimenkulde dengeli büyümenin yılı olacak

İstanbul’da başta Batışehir olmak üzere farklı büyüklükteki konut, ofis ve ticari alan projelerini geliştirerek zamanında teslim eden Ege Yapı, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği iş planını uygulamaya devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını cevaplandırdı.

-Konut için 2018 için belirlenen 1 milyon 500 bin satış hedefi yakalanır mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’de satışlar 1 milyon 400 bin seviyelerindeydi. Bu sene de satışların aşağı yukarı 1 milyon 400 bin olacağı ifade ediliyor. Tabii son 2-3 ayda konut kredi oranlarının artışı, kur dalgalanmaları yerli yatırımcıyı bir miktar yavaşlattı. Buna mukabil yabancı yatırımcıların rağbeti artarak devam ediyor. Bilhassa Körfez’den, Orta Asya’dan, Kuzey Afrika’dan yoğun ilgi ve alaka var. Demografik yapının, dayanıklı ekonominin ve mega projelerin etkisiyle konut sektörümüzün büyük fırsatlar barındırdığı; ilerisi için umut vaat ettiği bir gerçek. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle dalgalanmaların önüne geçildi. Bu sayede sektörümüz 2019’da dengeli bir şekilde büyümeye devam edecek, 2023 hedeflerine güvenle yürüyecektir.

Yabancılara satışta hedef 15 milyar dolar

-Yabancılara konut satışında artan iştah devam eder mi?

Malum yabancılarla ilgili yeni bir paket yürürlüğe girdi, vatandaşlıkla ilgili şartlar esnetildi. Bu bir ilgi uyandırdı. Biz de bu ilgiyi görerek önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yabancı yatırımları noktasında ciddi potansiyelimiz var. Rakamlar devamlı katlanıyor. Şu anda yabancılara gayrimenkul satışında 5 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Ama ileride 10-15 milyar dolarları rahat bir şekilde yakalayabiliriz. Çift haneli rakamları görebiliriz. Unutmayalım ki, gayrimenkul uzun vadeli bir yatırım olup, ekonominin farklı alanlarına olumlu etki etmektedir. Yani İstanbul’da ya da Ankara’da konut edinen yabancıların üretime ve ticarete katıldığı; alım satım yaptığı, çocuklarını okuttuğu ve ülkeye katkı yaptığı bir gerçek.

-Kabinenin verdiği desteklerin etkisi görüldü mü?

Konutta hem KDV hem de tapu alım-satım harcı noktasında bu indirimlerin devam etmesi temennimizdi. Hükümet bu anlamda önemli bir talebi karşılayarak, sektörümüzü rahatlattı, güçlendirdi.

-Sektör eliyle düzenlenen kampanyaların yansımasından memnun musunuz?

Düzenlenen tarihi kampanyalar konut sektörüne de, ekonomiye de ivme kattı. Satışlar önemli oranda arttı. Son kampanya da hakikaten faydalı oldu, ülkemizin kârına oldu.

Mega projeler moralleri kamçılayacak

-Şu aşamada İstanbul Havalimanı ve Marmaray gibi mega projeler tamamlanırken, Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunların konut satışlarına etkileri ne olur?

Mega projeler bulunduğu bölgeye ve şehre önemli katkı sunuyor. Söz konusu projeler kalkınmayı arttırıyor, ekonomiyi büyütüyor. En son İstanbul Havalimanı açıldı. Bu yeni havalimanı çok büyük bir aktivite ve ekonomi oluşturacak. Böylece şehirde katma değer artacak. İstanbul ve etrafında konut projeleri de yaygınlaşacak.

Bir bölgenin havalimanının, metrosunun olması önemli bir artı. Şu anda her yerde devam eden projeler görüyoruz. Bunlara millet parkları ve şehir hastaneleri örnek verilebilir. Yine Taksim’de cami ve AKM inşaatları sürüyor. Bunların her biri tamamlandığında, kullanıma açıldığında bölgelerine büyük katma değer sağlayacaktır. Hal böyle olunca konut sektörü de ivmelenecektir.

-Sizce İstanbul’da şu anda en gözde yerler ve bölgeler nereleri?

İstanbul için altın üçgenimiz var. Bu üçgen Kağıthane, Kartal, Basın Ekspres bölgesinden oluşuyor. Burada arz sınırlı, talep çok yoğun. Bu bölge gözde. Tabii tarihi yarımada her zaman ilk sırada.