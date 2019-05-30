0553 313 94 23

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 0

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:33
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 0

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-19, 25-21, 25-20’lük setlerle 3-0 mağlup etti.


Ay-yıldızlı ekip, ikinci hafta sonunda topladığı 15 puan ve maç fazlası ile ABD’yi geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Simone Santi (İtalya), Nasr Shaaban (Mısır)


Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)


Rusya: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)


Setler:25-19,25-21,25-20


Süre: 1 saat 26 dakika (24,30,32)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    1. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    2. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    3. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    4. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    5. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    6. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    7. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    8. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    9. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    10. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    11. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    12. Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
    13. Başkan Kılınç’tan Kadir Gecesi mesajı
    14. Hafif ticari araç ile otomobil..
    15. Besni’de ihtiyaç sahibi ailelere..
    16. Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1..
    17. Gölbaşı itfaiyesi modernize ediliyor
    18. Avrupa borsaları günü İtalya hariç..
    19. İstanbul’da bayram trafiği yoğunluğu..
    20. Filipinler'de Ramazan Bayramı için tatil
    21. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona..
    22. 15 Temmuz Köprüsü’nden kaçak geçiş..
    23. Fatih Keleş, cephesinde nefesler..
    24. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona..
    25. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona..
    26. Türkiye‘nin Yunanistan 11’i belli oldu
    27. Çan Belediyesi Karate Sporcuları dünya..
    28. Süper Lig'de Ribery bombası
    29. Başkan milli güreşçilerden madalya..
    30. Abdullah Avcı Beşiktaş yolunda
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz