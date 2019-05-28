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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Rusya: 0 - Almanya: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2.

28 Mayıs 2019 Salı 16:04
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Rusya: 0 - Almanya: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta mücadelesinde Almanya, Rusya’yı 3-0 mağlup etti.


2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında Almanya ile Rusya karşılaştı. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nun da oynanan maçı Almanya, 14-25, 21-25, 20-25’lik setlerle 3-0 kazanarak Milletler Ligi’nin ikinci haftasına güzel bir başlangıç yapmış oldu.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol


Hakemler: Nasr Shaaban (Mısır), David Fernandez (İspanya)


Rusya: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)


Almanya: Hanke, Hetmann, Poll, Barber, Drewniok, Stigrot, Lippmann, Orthmann, Imoudu, Schölzel, Schwertmann, Gründing, Dürr (L) (Pogany)


Setler: 14-25, 21-25, 20-25


Süre: 1 saat 15 dakika (23, 26, 26)

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 16:04
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