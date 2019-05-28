2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Rusya: 0 - Almanya: 3 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta mücadelesinde Almanya, Rusya’yı 3-0 mağlup etti.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında Almanya ile Rusya karşılaştı. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nun da oynanan maçı Almanya, 14-25, 21-25, 20-25’lik setlerle 3-0 kazanarak Milletler Ligi’nin ikinci haftasına güzel bir başlangıç yapmış oldu.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Nasr Shaaban (Mısır), David Fernandez (İspanya)

Rusya: Lazarenko, Efimova, Kurilo, Ryseva, Zaytseva, Khaletskaia, Vorobyeva,Iurinskaia, Zubareva,Kuznetsova, Matveeva, Russu, Chikrizova (L) (Kurnosova)

Almanya: Hanke, Hetmann, Poll, Barber, Drewniok, Stigrot, Lippmann, Orthmann, Imoudu, Schölzel, Schwertmann, Gründing, Dürr (L) (Pogany)

Setler: 14-25, 21-25, 20-25

Süre: 1 saat 15 dakika (23, 26, 26)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.