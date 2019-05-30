2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Japonya: 3 - Almanya: 0 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta üçüncü gün mücadelesinde Japonya, Almanya’yı 25-23, 25-19, 25-17’lük setlerle 3-0 mağlup etti.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: David Fernandez (İspanya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Japonya: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)

Almanya: Hanke, Hetmann, Poll, Barber, Drewniok, Stigrot, Lippmann, Orthmann, Imoudu, Schölzel, Schwertmann, Grunding, Dürr (L) (Pogany)

Setler: 25-23, 25-19, 25-17

Süre: 1 saat 26 dakika (25,30,31)

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