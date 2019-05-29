2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Almanya: 0 - Türkiye: 3 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 25-22, 23-25, 25-18, 26-24’lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 17.30’da Rusya ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Nasr Shaaban (Mısır)

Almanya: Hanke, Hetmann, Poll, Barber, Drewniok, Stigrot, Lippmann, Orthmann, Imoudu, Schölzel, Schwertmann, Grunding, Dürr (L) (Pogany)

Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)

Setler: 21-25, 16-25, 15-25

Süre: 1 saat 18 dakika (26,28,24)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.