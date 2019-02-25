2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İspanya: 74 - Türkiye 58
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.25 Şubat 2019 Pazartesi 23:32
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu son maçında Türkiye, deplasmanda İspanya’ya 74-58 mağlup oldu ve grubu ikinci sırada tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip, daha önce Dünya Kupası’na gitmeyi garantilemişti.
Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Dariusz Zapolski xx, Ademir Zurapovic xx
İspanya: S. Saiz xx 10, A. Abalde xx 10, D. Brizuela xxx 16, Q. Colom xx 7, N. Llovet xx 4, R. San Miguel x, J. Beiran xx 5, Lopez-Arostegui x 5, E. Vicedo xxx 13, A. Ventura x, V. Arteaga x 2, P. Tomas x 2
Başantrenör: Sergio Scariolo
Türkiye: Berk Uğurlu x 6, Metin Türen xx 7, Göksenin Köksal x 2, Semih Erden xxx 16, Buğracan Tuncer xx 7, Tolga Geçim x 3, Yiğit Arslan x 3, Sertaç Şanlı x, Kartal Özmızrak x, Metecan Birsen xx 6, Sinan Güler xx 8
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 25-16 (İspanya lehine)
Devre: 47-36 (İspanya lehine)
3. periyot: 59-42 (İspanya lehine)
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