2019 emekli zammı ne kadar olacak? Bağ-Kur prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilecek mi?

2019 emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yılda 9 bin olan prim gün sayısında indirim olup olmayacağını merakla bekliyor. Meclis'in gündemine aldığı teklif yeni yılın ilk günlerinde görüşülecek. Teklife göre maaşı düşük olan emeklilere ekstra indirim yapılacak. 9 bin olan prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilecek. İşte emekli zammı ile ilgili diğer detaylar…

Bağ-kur'luya müjde!

Yeni yılda Bağ-Kur'luyu sevindirecek birçok düzenleme gündemde. 9 bin gün prim sayısı, 7 bin 200'e indirilecek.Maaşı düşük emekliye ekstra zam yapılacak. Ayrıca, 850 liraya yükselen aylık primler için yeni teşvikler yolda.

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) gün olarak belirlenmişti.

Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular, uzun süre prim ödeyerek daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı.

Meclis gündemindeki teklif

Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lı çalışanla, Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle, emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörülmüştü.

Ancak, düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasa çıkarılması gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı 2019 başında Meclis'in gündemine sunulacak.

2019 Emeklilik yaşı

Normal şartlarda SSK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken, ilk işe giriş veya sigorta tescil tarihi esas alınıyor. Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Aynı çalışma şartlarında SSK'lı bir işçi 48, Bağ-Kur'lu sigortalı ise 55 yaşında emekli olabiliyor.Erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 15-20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale geliyor.

150 bin kişiye ekstra zam!

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, Meclis'te kabul edilip yasalaştı.

Böylece, düşük maaşlı emeklilerin maaşında iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak.

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf Bağ-Kur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış Bağ-Kur primlerini de artırıyor. Buna göre; 2019 itibarıyla en düşük esnaf Bağ-Kur primi 700 liradan 882.65 liraya çıkacak.

Emeklilik primini düzenli ödeyenler

Primini düzenli ödeyen, yüzde 5 indirimden yararlanacak ve 838 lira ödeyecek. Tavandan ödeme ise 6 bin 619 lira olacak.

Tarım Bağ-Kur primi de en düşük 765 liraya çıkacak. Düzenli ödeyenin primi 727 liraya inecek. Bu teşviklere ilaveten, primlere indirim yapılması gündeme geldi.