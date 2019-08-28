2019 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Son dakika Hakem Heyeti memur zam oranı belli oldu

Hakem Heyeti son dakika memur zammı oranı. Memur zammı oranı belli oldu. Hakem heyeti kararına göre 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. "Memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusu bugün cevap buldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı bugün belli oldu. Hakem Heyetinden hükümetin teklif ettiği rakam çıktı. Hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Hakem Heyetinden hükümtein dediği çıktı

Hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.