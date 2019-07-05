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2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Kamu toplu iş sözleşmelerinde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır"

05 Temmuz 2019 Cuma 16:56
2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu toplu iş sözleşmelerinde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır." dedi.

Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini Bakanlık'ta kabul etti.

Yaklaşık 61 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Bakan Selçuk'a sundu.

Toplantıda Selçuk, çalışma hayatının, birçok rolü ve bileşeni barındırdığını, bu nedenle fikir teatisinde bulunulmasının önemli olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin de Bakanlığının da istişare kültürü ve sosyal diyalog mekanizmalarına önem verdiğini belirten Selçuk, "Çalışma hayatında işveren ve işçilerimizin bir araya gelerek ortak bir noktada buluştuğu her çözüm çok değerli oluyor. 2019-2020 dönemini kapsayacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'ni de bu anlayışla ele alıyoruz. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır." diye konuştu.

Hak-İş'in önerilerini Bakanlık olarak değerlendireceklerini dile getiren Selçuk, toplu iş sözleşmesi protokolün şekillendirilmesi için konfederasyonlarla yine bir araya geleceklerini ifade etti.

- Hak-İş'in talebi

Toplantının ardından Hak-İş Başkanı Arslan basın mensuplarına açıklama yaptı. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, tekliflerinin yanı sıra toplu sözleşmeyi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren sorunları Bakan Selçuk'a ilettiklerini aktardı.

Teklifin uzun çalışma süreci sonunda hazırlandığını kaydeden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamuda 4 bin 250 lira brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın, ücretlerinin öncelikli olarak aylık 4 bin 250 lira brüte çıkarılmasını, daha sonra bu arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlara seyyanen günlük 12, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılmasını istiyoruz. Daha önce bir defa yapılan ek ödemelerin de mayıs ve eylül aylarında, 1250'şer lira olarak yapılması talebimiz var."

Toplu iş sözleşmelerinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını istediklerini dile getiren Arslan, Hak-İş'in bugüne kadar çalışanların razı olmadığı hiçbir sözleşmeyi imzalamadığını ifade etti.

Üyelerinin talepleri doğrultusunda görüşmeleri sonlandıracaklarını vurgulayan Arslan, "Umarım, grev kararı uygulaması yapılmadan toplu iş sözleşmelerini hep birlikte sonuçlandırmış oluruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:56
  1. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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